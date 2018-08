​Wojsko ogłosiło kolejny przetarg na autokary pasażerskie - dowiedział się reporter RMF FM. Poprzedni unieważniono pod koniec zeszłego miesiąca, ponieważ nie zgłosił się do niego żaden oferent. Państwowy producent autobusów - wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Autosan - tłumaczył, że nie wystartował w przetargu, bo nie dałby rady dostarczyć pojazdów w ustalonym terminie.

Termin dostawy - koniec listopada - pozostał, jednak armia nie chce już 18 busów, a jedynie cztery. Po wyjaśnianiach sanockiego producenta wygląda to tak, jakby wojsko robiło wszystko, by Autosan jednak nie przystąpił do przetargu.

Firma tłumaczyła, że ma zakontraktowane wiele dostaw, dlatego nie będzie w stanie wyprodukować w krótkim, kilkumiesięcznym terminie kolejnych 18 pojazdów. Miała się też zwracać o wydłużenie terminu dostarczenia autokarów - tu nie było zgody zamawiającego.

Państwowy Autosan w jednym z przetargów dla wojska spóźnił się o 20 minut z ofertą. W kolejnym nie wystartował.