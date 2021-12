​IMGW ostrzega przed silnym mrozem w kilkunastu województwach. Alerty dotyczą województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Silny mróz występuje nadal na przeważającym obszarze kraju. W województwie zachodniopomorskim najniższe temperatury minimalne odnotowano w:

Wierzchowie -21,6 st. C,

Trzcińsku -20,4 st. C,

Szczecinku -17 st. C,

Przelewicach -16,5 st. C,

Resku -16,5 st. C,

Goleniowie -16 st. C.

W województwie łódzkim temperatura powietrza na przeważającym obszarze spadła do -17 st. C, lokalnie do -20 st. C. Podobne temperatury zanotowano w województwie wielkopolskim.

Cieplej było natomiast w województwie pomorskim. Tam najniższa temperatura minimalna wystąpiła w południowych i zachodnich powiatach.

Jak informował IMGW, część centralna przez część nocy pokryta była chmurami, co zapobiegło silnemu wychłodzeniu terenu. Najniższa zanotowana temperatura była w Miastku, było tam -14,5 stopni Celsjusza.

Stacje nadmorskie zanotowały z kolei od -8 st. C w Ustce do -3,6 st. C na Helu.