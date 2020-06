Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopni przed burzami z gradem dla woj.: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Jak informuje IMGW, na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13-14 i mogą potrwać do 3 w nocy.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Pogoda na sobotę

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie, wzrastające do dużego. Miejscami, głównie w województwach południowych i południowo-zachodnich, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów i burz na północnym wschodzie i krańcach północnych.



Burze rozwijać się będą głównie w godzinach popołudniowych. Wysokość opadów deszczu w czasie burz do 20 mm, a na zachodzie, południu i częściowo w centrum kraju do 30 mm. Początkowo lokalnie na południu oraz na wybrzeżu mgła z widzialnością do 300 m.



Temperatura maksymalna niemal w całym kraju od 27°C do 30°C, jedynie na północy, północnym wschodzie oraz w miejscowościach podgórskich od 20°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, na południu i południowym zachodzie do 90 km/h.