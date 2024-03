Ile jaj zjada rocznie statystyczny Polak? Według Głównego Urzędu Statystycznego to 159 sztuk. Branża drobiarska twierdzi jednak, że ta liczba jest niedoszacowana. Zdaniem jej przedstawicieli każdy z nas zjada w ciągu roku ok. 205 jaj.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Ile jaj rocznie zjadają nasi sąsiedzi?

Zdaniem dyrektorki Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyny Gawrońskiej porównanie z poziomami spożycia jaj na mieszkańca raportowanymi przez sąsiednie kraje świadczy o tym, że informacje GUS o spożyciu jaj w Polsce mogą być niedoszacowane.



Według Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz statystyczny Czech zjada 263 jaja rocznie, Słowak 212 jaj, Litwin 246 jaj, Niemiec 235 jaj, a Ukrainiec 310 jaj.

Dlaczego zatem średnie spożycie w Polsce miałoby wynosić tylko 159 jaj i odbiegać tak bardzo od tego, co pokazują kraje ościenne? - pyta Katarzyna Gawrońska.



Z czego wynika różnica w szacunkach?

Według GUS roczna produkcja jaj kurzych w Polsce wynosi nieco ponad 10 mld sztuk. Hodowcy kur uważają tymczasem, że to prawie 14 mld sztuk rocznie.

Określenie wielkości produkcji ma kluczowe znaczenie, bowiem to na jej podstawie kalkulowane jest później przeciętne spożycie jaj na mieszkańca - tłumaczy Garwońska.



Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Polacy jedzą ok. 163 jajek rocznie na osobę i jest to jeden z niższych poziomów w Unii Europejskiej. Mniej jajek od nas jedzą Grecy, Chorwaci czy Bułgarzy.

Polska w unijnej czołówce producentów jaj

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, Polska jest szóstym największym producentem jaj w Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas tylko Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy oraz Holandia.

Jaja w Polsce produkowane są głównie w systemie klatkowym. Według szacunków Głównego Inspektoratu Weterynarii w Polsce zarejestrowanych jest 51,5 mln stanowisk dla kur nieśnych.

Z danych Eurostatu wynika, że od 2015 r. jaja w Polsce podrożały o 74 proc.