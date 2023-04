Amerykanie wyłożą 4 miliardy dolarów na wspólny program atomowy z Orlenem. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Mark Brzeziński zapowiedział właśnie taką formę dofinansowania na wspólny projekt Orlenu, Synthosu i Hitachi. Dziś poznaliśmy wstępne lokalizacje siedmiu reaktorów BWRX-300 w Polsce.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek (P) i premier Mateusz Morawiecki (L) podczas konferencji prasowej / Rafał Guz / PAP

Chodzi o tak zwane elektrownie jądrowe w technologiach SMR, czyli małe reaktory, które będzie można budować nawet w miastach.

Lokalizacje małych reaktorów - wstępna propozycja

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił siedem wstępnych lokalizacji, w których spółka Orlen Synthos Green Energy mogłaby zbudować reaktory BWRX-300 projektu GE Hitachi. Wytypowane lokalizacje mają być poddane co najmniej dwuletnim badaniom.

Wskazane lokalizacje znajdują się w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tarnobrzeg - Stalowa Wola oraz okolic Warszawy.

Przedstawiając lokalizacje Obajtek podkreślił, że po potwierdzeniu badaniami potencjału tych miejsc, priorytetem będzie zaproszenie do dialogu lokalnych społeczności w każdej lokalizacji. Dopiero po osiągnięciu porozumienia podjęte zostaną decyzje o realizacji inwestycji.

Rocznie dzięki posadowieniu jednego reaktora typu SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 mln euro na emisji CO2. Takich środków nie trzeba będzie przeznaczać na zakup praw do emisji - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

4 mld dol. od Stanów Zjednoczonych

Amerykański EXIM Bank deklaruje 3 mld dol., a agencja DFC - 1 mld dol. na rozwój reaktorów BWRX-300 w Polsce przez spółkę Orlen Synthos Green Energy - poinformował dziś ambasador USA Mark Brzezinski. W ambasadzie USA w Warszawie podpisano listy intencyjne w tej sprawie.

Jak wskazano, list intencyjny z EXIM Bankiem mówi o 3 mld dol. finansowania projektu, natomiast list z DFC (Development Finance Corporation) - o możliwości wsparcia 1 mld dol. budowy dwóch pierwszych elektrowni z reaktorami BWRX-300, zaprojektowanym przez firmę GE Hitachi Nuclear Energy (GEH).

Polska potrzebuje nowych rozwiązań energetycznych, by ochronić się przez wpływami Rosji, by spełnić zobowiązania klimatyczne i napędzać rozwój gospodarki. Firma GE Hitachi to zaufany partner, który może dostarczyć takich rozwiązań - ocenił ambasador USA Mark Brzezinski.

Obajtek o wstępnych lokalizacjach

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zastrzegł, że miejsca planowanych lokalizacji elektrowni będą musiały być jeszcze poddane trwającym ok. 2 lat badaniom.

Kolejne wstępne lokalizacje zostaną podane pod koniec roku - dodał Obajtek, obecny podczas ceremonii podpisania listów intencyjnych między amerykańskimi EXIM Bankiem i Development Finance Corporation a spółką Orlen Synthos Green Energy.

W perspektywie 15 lat ma powstać niemal 80 tych małych reaktorów.

Polskie firmy w projekcie

Daniel Obajtek zwrócił uwagę, ze Polska będzie drugim państwem po Kanadzie, gdzie powstanie reaktor SMR (mały jądrowy reaktor modułowy). Myślę, że ten reaktor powstanie na przełomie 2028-2029. To jest dobra informacja dla całej gospodarki. To jest bardzo szybkie tempo - ocenił. Zaznaczył, że małe reaktory nie wykluczają inwestycji w duży reaktor. To jest energetyka jądrowa, która się uzupełnia. Można to szybko budować - dodał Obajtek.

Poinformował, że w inwestycjach w SMR wezmą udział polskie firmy. To jest około 300 firm, które będą zaangażowane w procesy inwestycyjne - powiedział Obajtek. Według niego podpisanie "tak ważnych listów" przez banki, przez agencje amerykańskie, które są kontrolowane przez amerykański rząd, przez Kongres pokazuje, "że technologia SMR jest technologią możliwą do implementacji, możliwą do zrealizowania. Myślę, że zaczęcie tej inwestycji nastąpi w ciągu 2-3 lat" - ocenił.

Jak wskazano w poniedziałkowej informacji OSGE, chęć zaangażowania w projekt budowy floty reaktorów SMR wyraziły także polskie banki: PKO BP, Pekao, BGK oraz Santander Bank Polska.