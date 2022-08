W środę na stacjach monitoringu powietrza we wschodniej Polsce odnotowuje się podwyższone stężenia pyłów PM10. W związku z tym, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty. Ostrzeżenia dotyczą głównie Podlasia i Lubelszczyzny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na pogorszenie jakości powietrza nałożyło się kilka czynników, m.in. wiejący ze wschodu wiatr. Napływające nad Polskę masy powietrza transportują pył z obszarów suchych i pożarów, jakie mają miejsce na terenie wschodniej Europy. Mowa między innymi o wschodniej Ukrainie, gdzie toczą się walki.

Kolejnym czynnikiem są bardzo wysokie temperatury, które od kilku dni utrzymują się we wschodniej Polsce. Dla przykładu - w Lublinie słupki termometrów pokazywały dziś ponad 30 st. Celsjusza, co przy słabym wietrze i braku deszczu prowadzi do pogorszenia się jakości powietrza.

Komunikaty o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (średniodobowe stężenie powyżej 150 µg/m3) wydane zostały dla województw: podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

W przypadku Podlasia, prognozowane przekroczenie obejmuje Białystok oraz powiaty: białostocki i augustowski. Na Lubelszczyźnie komunikaty wydane zostały dla mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej i powiatów: radzyńskiego i janowskiego. Na Warmii i Mazurach przekroczenie jakości norm prognozuje się na terenie powiatów: ełckiego i oleckiego.

Szczegółowe informacje o obszarach objętych ryzykiem zawarte są w komunikatach na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu "Jakość powietrza" oraz poprzez aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce".

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 (dane z godz. 10:00 24 sierpnia br.) / GIOŚ /

Pogoda nie będzie sprzyjać

W najbliższych dniach, zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, napływ powietrza znad Europy Wschodniej powinien się utrzymać.

W przypadku braku opadów deszczu może to powodować utrzymywanie się podwyższonych stężeń we wschodniej Polsce.

Prędkość i kierunek wiatru nad Europą w dniu 24 sierpnia br. / IMGW /