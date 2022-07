W piątek masy gorącego powietrza są we wschodniej i południowej części kraju, gdzie temperatury maksymalne w ciągu dnia osiągną do 34 stopni Celsjusza - powiedział Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Kurtyny wodne w Warszawie / Mateusz Marek / PAP

Jak powiedział Michał Folwarski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek będziemy mieli do czynienia z kontynuacją upałów, choć temperatura będzie nieco niższa od czwartkowych rekordów.



W czwartek najwyższe temperatury odnotowano na stacji Kórnik w Wielkopolsce, gdzie odczytano 37,9 stopnia Celsjusza. We Wrocławiu mieliśmy 37,4 stopnia, a w Poznaniu, Legnicy 37 stopni. Dzisiaj najwyższych odczytów spodziewamy się na Podkarpaciu i Mazowszu, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą wskazać 34 stopnie w cieniu. W samej Warszawie prognozujemy od 32 do 33 stopni, jednak odczuwalna temperatura może być znacznie wyższa, zwłaszcza wśród budynków" - powiedział Folwarski.



W porównaniu z czwartkiem nad morzem wyraźne ochłodzenie. W Darłowie, gdzie wczoraj temperatura dochodziła do 36 stopni, dzisiaj będzie od 21 do 23 stopni. Podobne temperatury dzisiaj będą nad wszystkimi polskimi plażami. W Zakopanem prognozowany jest niewielki spadek temperatury z wczorajszych 30 do 27 stopni. Temperatury powyżej 30 utrzymają się na Dolnym i części Górnego Śląska. We Wrocławiu i w Opolu termometry w piątek mogą wskazać do 32 stopni Celsjusza.



Według prognoz IMGW-PIB, chwilowego ochłodzenia i spadku temperatur do około 25-27 stopni, możemy spodziewać się w niedzielę, po przejściu frontu atmosferycznego z burzami. Jednak już w poniedziałek możliwy jest 2-3 dniowy powrót upałów.