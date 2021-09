Przed dwoma miesiącami w Olsztynie uruchomiono ekomaty. Ratusz podał, że mieszkańcy wrzucili do nich 40,2 tys. opakowań plastikowych i szklanych.

W Olsztynie ustawiono dwa ekomaty, do których można wrzucać butelki PET i aluminiowe puszki.

We wtorek olsztyński ratusz podał, że w czasie dwóch miesięcy działania do obu automatów trafiło łącznie niemal 40,2 tys. opakowań. Osoby, które włożyły do urządzeń butelki i puszki odebrały bonusy o łącznej wartości prawie 1,5 tys. zł. Urząd miasta podkreślił, że aby bardziej zachęcić mieszkańców do korzystania z ekomatów we wrześniu bonus przyznawany za wrzucenie do nich puszek i butelek wzrósł z 5 groszy do 25 groszy.



Ekomaty przyjmują butelki PET o pojemności od 0,2 litra do 2,5 litra. Maksymalna pojemność aluminiowej puszki, jaką można włożyć do urządzenia to 0,5 litra. Puszki oraz plastikowe butelki nie mogą być zgniecione oraz muszą mieć etykiety z czytelnym, polskim kodem kreskowym (śmieciomaty są wyposażone w zgniatarkę).



Ekomaty są ustawione w sklepach "Społem" - Malwa przy ul. Piłsudskiego oraz "Kalina" przy ul. Kołobrzeskiej.



Ustawienie urządzeń do odzyskiwania butelek PET i puszek ustawiono w ramach budżetu obywatelskiego.