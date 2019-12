"Kocham sport i nie wyobrażam sobie bez niego życia. Ale kocham też jeść" - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Urszulą Gwiazdą - Szymon Czerwiński finalista MasterChef i autor książki "Sprytne gotowanie". Jak dodaje, na własnej skórze przetestował już niemal wszystkie diety. Nie ukrywa, że jedzenie musi mu smakować. "Warto jednak pamiętać o tym, że niezdrowe wersje produktów, można a nawet trzeba zastąpić zdrowszymi, zrobionymi w domu" - tłumaczy. Maciej Turchan z RMF4RT Gladiators dodaje: łączy nas to, że uprawiamy sport, żeby więcej jeść.

Dieta i sport z z przymrużeniem oka: Biegamy po to, żeby jeść Damian Szeląg /RMF FM

Mam taką życiową filozofię - wszyscy mamy coraz mniej czasu wolnego - ta filozofia mówi, żeby gotować sprytnie, szybko i zdrowo - opowiada Szymon Czerwiński.



Kupujmy produkty sezonowe. Teraz jest czas na rośliny korzenne. Możemy z nich zrobić wszystko: zdrowe frytki, czipsy. Dane produkty, w danym sezonie, są najtańsze. Coś na słodko w momencie kryzysu? Kakao, orzechy, pestki. Robimy z tego batony, kulki mocy, wkładamy do lodówki i gotowe - dodaje finalista MasterChef. Pamiętajmy, że mamy w Polsce doskonałe oleje tłoczone na zimo: rzepakowy, lniany, konopny, olej z pestek dyni. Bawmy się jedzeniem - zaznacza.

Słuchajmy swojego organizmu, tego co nam podpowiada. On najlepiej wie czego nam potrzeba - mówi Maciej Turchan z RMF4RT Gladiators. Nie chodzi o to, żeby się katować, czy wydawać duże pieniądze na dietetyczne posiłki. Przy odrobinie wysiłku i planowania można samemu stać się szefem swojej zdrowej kuchni - dodaje.