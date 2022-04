Przed nami dosyć wietrzny weekend. Czeka nas sporo deszczu, w niektórych rejonach deszczu ze śniegiem, a nawet krupy śnieżnej. Wiatr w porywach może osiągać najwięcej do 70 km/h nad morzem, ale silnie wiać będzie też w innych regionach kraju. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i centralna będą w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na zachodzie kontynentu rozbuduje się wyż z centrum nad Zatoką Biskajską. Polska południowo-wschodnia i wschodnia pozostaną na skraju niżów znad Ukrainy i Bałtyku. Na południowym-wschodzie zaznaczy się pofalowany front atmosferyczny. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według synoptyka Michała Folwarskiego z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, piątek do końca dnia będzie z opadami i porywistym wiatrem.

Dość dokuczliwy, porywisty wiatr o sile 55-70 km/h będzie w całym kraju. Najmocniej zawieje na wschodzie, gdzie do wieczora spodziewamy się porywów do 90 km/h. W całym kraju może przelotnie padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet krupa śnieżna. Możliwe są lokalne burze. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 6 stopni Celsjusza na krańcach północnych, do 12 stopni na południu - powiedział Michał Folwarski.

W nocy nadal pochmurno i deszczowo. W pasie województw południowych lokalnie może spaść do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Tam też możliwe są burze. W górach - zarówno w Sudetach, jak i Karpatach - dzisiejszej nocy może spaść do 10 cm śniegu. Na pozostałym obszarze możliwe są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od zera stopni na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach do 7 stopni na południu i południowym-wschodzie Polski. Na Wybrzeżu i południowych krańcach kraju wiatr może być porywisty, osiągający do 65 km/h.

W sobotę nadal wietrznie, pochmurno i deszczowo

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem na południu miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu i krupy śnieżnej. Miejscami możliwe krótkotrwałe burze. Na południu miejscami wysokość opadów do 12 mm. W górach opady śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 5-7 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, w głębi kraju 8-10 stopni, do 11-13 stopni na południowym-wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach w głębi lądu do 60 km/h, a nad morzem i w Sudetach do 70 km/h, w Karpatach początkowo do 80 km/h, później do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie miejscami z rozpogodzeniami. Na północy, zachodzie, w centrum i lokalnie na południu przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -2 stopni na północnym-wschodzie i -2, -5 stopnie w rejonach podgórskich, około 1 stopnia w centrum, do 3-4 stopni nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany, w pasie północnej i centralnej części kraju porywisty, nad morzem dość silny w porywach do 55 km/h, zachodni. W górach porywy do 70 km/h.

W niedzielę ciąg dalszy kapryśnej pogody

Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe krótkotrwałe burze. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 6-7 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 7 stopni w centrum, do 9 stopni na zachodzie. Na Podhalu około 4 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, przeważnie zachodni. Nad morzem wiatr dość silny w porywach do 70 km/h.