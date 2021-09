Artyści, lekarze oraz osoby po przeszczepach już w najbliższą sobotę staną na starcie Biegu po Nowe Życie w Warszawie. To już 19. edycja wydarzenia, które wspiera ideę transplantacji. Od wielu lat jej ambasadorem jest między innymi aktor Adam Woronowicz, który przyznaje w rozmowie z RMF FM, że spotkania z pacjentami po przeszczepach dały mu dystans do wielu spraw.

Aktor Adam Woronowicz / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Człowiek zawsze myśli sobie, że ma w życiu problemy: praca, korki, remont, niezmienione felgi. Gdy pojechałem na Bieg po Nowe Życie, pomyślałem sobie, że to są żadne problemy wobec sprawy tak fundamentalnej, jaką jest życie człowieka i tego, że jeżeli pacjent nie dostanie w odpowiednim czasie organu, to po prostu odejdzie. A gdy przeszczep się uda, to ten pacjent dostaje niesamowitej energii, jeździ, opowiada o swojej historii. Jakby dosłownie dostał nowe życie - opowiada Adam Woronowicz.

Organizatorzy tegorocznej edycji Biegu podkreślają, że nie sposób wymienić wszystkie gwiazdy, które poparły ideę tego wydarzenia. Było ich już ponad 350. Wśród nich są właśnie Adam Woronowicz, Jarosław Kret, Olgierd Łukaszewicz, Mariusz Jakus, Piotr Głowacki, Borys Szyc, Tomasz Karolak, Izabela Zwierzyńska, Agata Młynarska, Viola Piekut, Magdalena Stużyńska, Anna Karczmarczyk, Wojciech Zieliński, Aleksandra Adamska, Michał Żebrowski, Ania Dąbrowska, Beata Tadla, Tomasz Oświeciński, Artur Siódmiak, Kamila Kamińska, Andrzej Nejman, Jacek Kopczyński i Bartosz Obuchowicz.

W Biegu po Nowe Życie startowali (i często wciąż startują) również Radosław Brzózka, Ewa Błachnio, Rafał Brzozowski, Szymon Wydra, Paweł i Łukasz Golcowie, Olga Kalicka, Rafał Mroczek, Marcin Mroczek, Rafał Zawierucha, Urszula Dudziak, Joanna Moro, Małgorzata Potocka, Marta Kuligowska, Agnieszka Rylik, Maciej Musiał, Dariusz Szpakowski, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Pacuła, Odeta Moro, Tomasz Zubilewicz, Maciej Kurzajewski, Rafał Rutkowski, Monika Pyrek i Jolanta Fraszyńska.

"Ludzie kibicują na pełnym luzie, na pełnym uśmiechu"

Ideę Biegu wspierają także znakomici lekarze i naukowcy, wśród nich między innymi profesor Roman Danielewicz - chirurg, transplantolog, profesor Jarosław Czerwiński - zastępca dyrektora ds. medycznych Poltransplantu, profesor Zbigniew Włodarczyk - chirurg, transplantolog, Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy, dziekan wydziału lekarskiego UMK w tym mieście.

Aktor Marcin Korcz / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Bieg po Nowe Życie to świetna impreza, bardzo energetyczna, wszyscy kibicują dookoła, na pełnym uśmiechu, na pełnym luzie. W mojej rodzinie i wśród znajomych nie pojawił się wcześniej temat przeszczepu. Dowiedziałem się więcej i uzupełniłem swoją wiedzę w czasie Biegu po Nowe Życie. Myślę, że takie inicjatywy sprawiają, że ludzie stają się odważniejsi - podkreśla w rozmowie z RMF FM aktor Marcin Korcz.

19. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 18 września o 11:00 na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

To największa polska inicjatywa społeczna promująca świadome dawstwo narządów, w której rywalizacja sportowa schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca wspaniałej atmosferze i dobrej energii.