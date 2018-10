125 automatów do gier hazardowych o szacowanej wartości sięgającej nawet 1 500 000 złotych zabezpieczyli kryminalni z Komisariatu Policji w Dobrodzieniu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Nielegalne urządzenia przechowywane były w domu i przyległych budynkach gospodarczych, na terenie jednej z posesji powiatu oleskiego. Śledczy przypuszczają, że miejsce to mogło służyć także do serwisowania niezgodnych z prawem urządzeń. Teraz sprawą tą zajmują się funkcjonariusze opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Posiadanie nielegalnych automatów do gier, zagrożone jest wysoką grzywną oraz karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Zlikwidowany magazyn automatów do gier hazardowych /Policja w Opolu /Materiały prasowe

