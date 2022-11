Polski rząd przejmuje udziały Gazpromu w EuroPol Gazie. Taką decyzję, na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podjął dziś Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przejmowane aktywa to udziały Gazpromu w spółce EuroPol Gaz, która jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa. Warto przypomnieć, że przesył gazu do Polski tym rurociągiem został wstrzymany w kwietniu. Do teraz po 48 procent udziałów w EuroPolGazie miały Gazprom i PGNiG (obecnie połączony z Orlenem). Pozostałe 4 procent należało również do Orlenu.

Po decyzji ministra rozwoju, która wchodzi w życie natychmiast, udziały rosyjskiego giganta gazowego, objętego sankcjami w związku z agresją na Ukrainę, zostają przejęte przez polski rząd. Wobec ich dotychczasowego właściciela ustanowiony zostaje tymczasowy zarząd przymusowy.

Ustanowienie zarządu przymusowego jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania EuRoPol Gazu, w tym uniknięcia paraliżu decyzyjnego w tej firmie oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, przeznaczonej do przesyłu gazu - przekazał PAP minister Waldemar Buda. Zaznaczył, że ta decyzja "służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego Polski, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z agresją Rosji w Ukrainie i działaniami Putina mającymi destabilizować sytuację w Europie".

Robimy wszystko co możliwe, by przeciwdziałać skutkom rosyjskiej agresji ale też by eliminować rosyjski kapitał i rosyjskie wpływy. Konstytucja nie pozwala nam na wywłaszczanie, dlatego wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziliśmy tymczasowy zarząd majątkiem - wyjaśnił Buda, cytowany w komunikacie resortu. W sytuacji obecnego patu decyzyjnego w EuRoPol Gazie, Gaz-System, polski operator tej części rurociągu, nie miał partnera do podejmowania kluczowych decyzji dla bezpieczeństwa infrastruktury - dodał.