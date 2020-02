Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej powołała Wojciecha Dąbrowskiego na stanowisko prezesa spółki - poinformowała PGE w czwartek. Wiceprezesem ds. innowacji został Paweł Śliwa, za sprawy operacyjne będzie odpowiadał Ryszard Wasiłek.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP/EPA

Wiceprezesem ds. innowacji został Paweł Śliwa, za sprawy operacyjne będzie odpowiadał Ryszard Wasiłek. Jak poinformowano w komunikacie, wiceprezesem ds. korporacyjnych będzie Paweł Cioch, zaś za finanse firmy odpowiadać będzie Paweł Strączyński. Kadencja zarządu trwa trzy lata.



Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to cel, który stawiam przed sobą - powiedział, cytowany w komunikacie spółki, prezes Wojciech Dąbrowski.



Jego zdaniem transformacja energetyczna musi być przeprowadzona w sposób niezagrażający polskiej gospodarce, a Grupa PGE ma wyznaczać trendy w sektorze. Będziemy chcieli wykorzystać mechanizmy finansowe służące celowi neutralności klimatycznej w oparciu o racjonalny harmonogram. Za kluczowy element powodzenia w realizacji celów uznaję nastawienie pracowników spółki i ich zorientowanie na współpracę. Transformacja w kierunku OZE musi być i będzie realizowana ze stroną społeczną - dodał Dąbrowski.



W komunikacie dodano, że nowy zarząd firmy planuje audyt projektów i "pilną, w perspektywie dwóch miesięcy", prezentację działań grupy PGE.



Spółka podała, że Wojciech Dąbrowski od 10 lat pełni funkcje menadżerskie w sektorze energetycznym. Od listopada 2017 r. do lutego 2020 r. był prezesem zarządu PGE Energia Ciepła, gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych kupionych przez Grupę PGE od francuskiego EDF. Od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. był prezesem PGNiG Termika. W latach 2011-2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie.



Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania - Zarządzanie w Administracji Publicznej.