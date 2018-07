Ekskluzywny brytyjski dom mody Burberry zniszczył produkty o wartości ponad 28,5 miliona funtów: w tym torebki, odzież, buty i perfumy. To dane opublikowane zaledwie za ubiegły rok. Firma rutynowo niszczy niesprzedane produkty, by nie trafiły one na rynek za ułamek swojej oficjalnej ceny.

