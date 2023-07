Dodali, że czerwcowe dane o sprzedaży detalicznej potwierdzają, że w drugim kwartale br. spadek spożycia gospodarstw domowych pogłębił się wobec pierwszego kwartału (do ok. -3,0 proc. wobec -2,0 proc. rdr w pierwszym kwartale).

Gospodarstwa domowe z mniejszym dochodem realnym

Analitycy ocenili, że cały czas głównym czynnikiem, który ciąży wynikom konsumpcji prywatnej, jest spadek realnych dochodów gospodarstw domowych w warunkach bardzo wysokiej inflacji.

Jednocześnie w drugim kwartale wskaźnikom rocznym ciążą dodatkowo efekty bazy odniesienia. Po napaści Rosji na Ukrainę, kumulacja napływu uchodźców z Ukrainy i większych zakupów przeznaczonych na pomoc dla migrantów podwyższała wyniki sprzedaży. Ograniczenie tego efektu i wyjazd części uchodźców obecnie obniża roczną dynamikę sprzedaży - podkreślili.



Jak prognozują, w drugiej połowie roku powinna nastąpić poprawa wyników sprzedaży detalicznej. Biorąc pod uwagę, że głównym czynnikiem osłabiającym konsumpcję była bardzo wysoka inflacja, jej wyraźny spadek w trakcie 2023 r. i ponownie dodatnia dynamika realnych dochodów gospodarstw domowych w warunkach niskiego bezrobocia, przekładają się na prognozę wzrostów konsumpcji od trzeciego kwartału. Wciąż jednak skala tego wzrostu będzie ograniczona. Choć inflacja CPI obniża się znacząco (od czerwca br. poniżej nominalnej dynamiki dochodów), to wciąż w porównaniach historycznych pozostaje bardzo wysoka - stwierdzili ekonomiści.



Ich zdaniem, w przypadku samej sprzedaży detalicznej, tę poprawę będzie hamował efekt utrzymującego się wysokiego nasycenia towarami (szczególnie dobrami trwałego użytku) po kumulacji ich zakupów w latach 2020 - 2021, kiedy z powodu restrykcji epidemicznych ograniczony był dostęp do towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, oczekujemy stopniowej poprawy dynamiki sprzedaży detalicznej, niemniej jednak utrzymania ujemnej rocznej dynamiki przez większą część 2023 roku - skonkludowali ekonomiści.

Eksperci Santandera są optymistyczni, mimo stagnacji

Według analityków Santandera dane pokazują dalszą stagnację. Tym niemniej pozostajemy optymistyczni, co do perspektyw konsumpcji prywatnej w drugiej połowie br. Sprzyjać jej będzie rosnący optymizm konsumentów oraz poprawa realnych wynagrodzeń - dodali. Wskazali też, że wskaźniki nastrojów biznesowych nie zmieniły się zbytnio w lipcu, "w części sektorów stopniowo narasta optymizm, w przemyśle nie widać jeszcze pozytywnego przełomu". Analitycy podkreślili, że to konsumpcja prywatna będzie głównym czynnikiem stojącym za poprawą wzrostu gospodarczego.



Zwrócili uwagę, że w czerwcu ceny skupu produktów rolnych obniżyły się m/m szósty miesiąc z rzędu. Zaznaczyli, że jesienią w spadkach przeszkadzać może efekt suszy.



Sprzedaż detaliczna obniżyła się w czerwcu o 4,7 proc. r/r wobec spadku o 6,8 proc. r/r w maju i była zgodna z oczekiwaniami (Santander: -4,8 proc. r/r, rynek: -5,0 proc. r/r). Dane skorygowane o efekty sezonowe pokazały wzrost o 0,6 proc. m/m po spadku o 1,1 proc. m/m w maju - zauważyli.



Analitycy Santandera zwrócili uwagę, że sprzedaż dóbr trwałych obniżyła się o 8,7 proc. r/r po spadku o 9,4 proc. r/r w maju, a dóbr nietrwałych spadła o 3,7 proc. r/r po spadku o 5,9 proc. r/r w maju. Poprawa rocznych stóp wzrostu była widoczna w prawie wszystkich kategoriach sprzedaży detalicznej, przy czym najmocniej do wzrostu łącznego wskaźnika dołożyła się sprzedaż w sklepach niewyspecjalizowanych i paliw - zauważyli przedstawiciele banku, wyjaśniając, że wynikało to jednak głównie ze statystycznego efektu bazy, bo te kategorie notowały bardzo słabe wyniki w czerwcu 2022 r. W najnowszym odczycie były one natomiast nawet nieco słabsze od naszych założeń - dodali.



Analitycy zaznaczyli, że lepiej od ich prognoz wyglądała sprzedaż żywności i odzieży. "Solidnie" - jak zwrócili uwagę - wyglądała też sprzedaż aut, czemu sprzyjało odblokowanie łańcuchów dostaw w branży samochodowej i realizacja zaległych zamówień - dodali.



Słabiej od naszych prognoz prezentowały się natomiast meble, RTV i AGD - stwierdzili przedstawiciele banku. Ich zdaniem ta ostatnia kategoria czeka na impuls z rynku mieszkaniowego i taki sygnał niedługo może się pojawić.



Zdaniem Santandera, ogólnie dane o sprzedaży detalicznej pokazują dalszą stagnację. W opinii analityków, miesięczny wzrost był raczej słaby w porównaniu z poprzednimi latami (+0,9 proc. m/m wobec +3,6 proc. m/m w latach 2016-2021), a pojedynczy dodatni odczyt w ujęciu sezonowym to za mało, by wieszczyć początek odbicia.

PKO BP: Sytuacja konsumentów zaczyna się poprawiać

W komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego analitycy PKO BP wskazali, że spadek sprzedaży w ujęciu rdr był obserwowany we wszystkich kategoriach publikowanych przez GUS z wyłączeniem leków i kosmetyków, gdzie po trzech miesiącach spadków sprzedaż ustabilizowała się. Podobnie jak w maju najsilniej obniżała się sprzedaż prasy i książek (-16,6 proc. rdr), a następnie mebli, rtv i agd (-14,4 proc. rdr), czyli towarów, które są relatywnie bardziej podatne na ograniczanie wydatków w przypadku dekoniunktury. Drugi miesiąc z rzędu niższa niż przed rokiem była sprzedaż odzieży i obuwia (-1,9 proc.), choć spadek był nieco słabszy niż w maju - zauważyli ekonomiści.