"Wzmocnienie prawdziwych kobiet" - pod takim hasłem przebiegał tegoroczny konkurs Miss Germany. Za najpiękniejszą Niemkę uznano 33-letnią Anję Kallenbach - wcześniejszą Miss Turyngii. Nowa miss ma partnera, dwójkę dzieci i prowadzi własny biznes.

Anja Kallenbach / PHILIPP VON DITFURTH / PAP/DPA

Organizatorzy konkursu podkreślali, że skupia się on bardziej na osobowości kandydatek niż na ich wyglądzie. Z tego powodu zrezygnowano z pokazu w strojach bikini. Dopuszczono panie w wieku od 18 do 39 lat. W konkursie wzięły udział 15 finalistek, m.in.: ofiara molestowania seksualnego, kobieta, która była dawniej świadkiem Jehowy i kobieta ze stomią.

Impreza z powodu epidemii koronawirusa odbyła się oczywiście bez udziału publiczności. Można ją było śledzić na YouTubie.

33-letnia Anja Kallenbach, która zdobyła tytuł Miss Germany, studiowała zarządzanie. Gdy miała 27 lat, zaczęła pracować jako modelka. Już wtedy miała dzieci.

Kallenbach mieszka razem z partnerem i swoimi dwoma córkami. Wspólnie prowadzą biznes związany z rowerami. Jak zapewniała podczas konkursu, jej celem było zachęcenie innych kobiet, by robiły to, co lubią, bez względu na wiek, na to jak wyglądają i jak inni na to zareagują.