Jest coraz większy problem z kwalifikacją do szczepień - im więcej osób zarejestrowanych, tym więcej skierowań z ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej na konsultacje z alergologiem - wynika z obserwacji małopolskiej konsultant w dziedzinie alergologii prof. Ewy Czarnobilskiej.

Zdj. ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

W centrum alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przybywa pacjentów niezakwalifikowanych przez lekarzy POZ do szczepienia. W poprzednich miesiącach takich konsultacji było kilka tygodniowo, teraz - kilkanaście. Według alergologów, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie liczba ta malała.

Im więcej osób zarejestrowanych na szczepienia, tym więcej skierowań z ośrodków POZ oraz indywidualnych konsultacji. Często te skierowania są niepotrzebne, ale wszyscy wolą dmuchać na zimne, więc możemy się spodziewać oblężenia takich pacjentów - powiedziała PAP prof. Ewa Czarnobilska, kierująca Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.



Osoba, która miała wstrząs anafilaktyczny w przeszłości, nie może być zakwalifikowana do szczepienia przeciwko covid bez konsultacji alergologicznej. Lekarz alergolog zaleci, w jakim zabezpieczeniu może być taki pacjent zaszczepiony. Natomiast, jeżeli pacjent w wywiadzie nie miał ciężkiej reakcji po lekach, pokarmach, a jedynie lekką reakcję, np. pokrzywkę, to nie wymaga konsultacji alergologicznej przed szczepieniem. Wystarczy tylko wydłużyć okres obserwacji po szczepieniu z 15 do 30 minut - podkreśliła prof. Czarnobilska.



Centrum alergologii Szpitala Uniwersyteckiego otrzymuje też zapytania od pacjentów - nie tylko z Krakowa, ale i m.in. z Warszawy, Wrocławia - co robić, jeśli po pierwszej dawce szczepionki miało się wstrząs anafilaktyczny. Krakowscy lekarze są w stanie sprawdzić, czy ktoś jest uczulony na glikol obecny w szczepionce, ale - jak zauważyła małopolska konsultant w dziedzinie alergologii - wciąż nie wiadomo, co dalej z takim pacjentem. Wstrząs anafilaktyczny po pierwszej dawce jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do podania drugiej dawki. W efekcie pacjent pozostaje nie w pełni zaszczepiony.



Od grudnia w Polsce podano ok. 11,5 mln zastrzyków z preparatami przeciwko SARS-CoV-2, a w pełni zaszczepionych - czyli tych, którzy przyjęli pierwszą i drugą dawkę - jest ok. 3 mln Polaków. Liczba różnorodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła - wg danych resortu zdrowia - ok. 7 tysięcy. Najczęstsze dolegliwości to zaczerwienienie w miejscu wkłucia, uczucie zmęczenia, gorączka, mdłości, ból głowy. Według badań opublikowanych przez "Journal of Allergy Clinical Immunology" wstrząs anafilaktyczny zdarza się bardzo rzadko, a szansa na jego wystąpienie wynosi ok. 1,31 na milion.