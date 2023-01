Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wszczęła dochodzenie mające ustalić, czy istnieją powiązania między producentami leków, których syropy na kaszel zanieczyszczone toksynami spowodowały śmierć ponad 300 dzieci w trzech krajach. Taką informację przekazała agencja Reutera.

WHO poszukuje więcej informacji na temat konkretnych surowców używanych przez sześciu producentów w Indiach i Indonezji. Sprawdza też, czy firmy uzyskały je od tych samych dostawców - przekazało agencji Reutera anonimowe źródło.

Według tego źródła WHO zastanawia się również, czy doradzić rodzinom na całym świecie, aby ponownie rozważyły stosowanie syropów na kaszel dla dzieci. Kwestia bezpieczeństwa niektórych z tych produktów pozostaje nierozstrzygnięta. Eksperci WHO oceniają, czy i w jakich sytuacjach takie produkty są niezbędne - przekazało źródło.

Pierwsze informacje o śmierci dzieci, które zażywały syrop na kaszel, pojawiły się w lipcu 2022 r. w Gambii. Dzieci zmarły z powodu ostrego uszkodzenia nerek. Do podobnych przypadków doszło w Indonezji i Uzbekistanie. WHO przekazała, że zgony są powiązane z dostępnymi bez recepty syropami na kaszel, które przyjmowały dzieci, i które zawierały toksyny: glikol dietylenowy lub glikol etylenowy.

Do tej pory WHO zidentyfikowała sześciu producentów leków w Indiach i Indonezji, którzy wyprodukowali syropy. Ci producenci albo odmówili komentarza w sprawie dochodzenia, albo zaprzeczyli używaniu toksyn, które przyczyniły się do zgonów. Reuters nie ma dowodów na wykroczenia ze strony firm wskazanych przez WHO - podkreśliła agencja.

To dla nas najwyższy priorytet, aby nigdy więcej nie doszło do śmierci dzieci z powodu czegoś, czego można było uniknąć - powiedziała rzeczniczka WHO Margaret Harris, nie komentując szczegółów pracy organizacji.

WHO poinformowała w poniedziałek, że rozszerzyła dochodzenie w sprawie potencjalnego zanieczyszczenia glikolem dietylenowym i glikolem etylenowym syropów na kaszel na cztery dodatkowe kraje, w których te same produkty mogły być sprzedawane: Kambodżę, Filipiny, Timor Wschodni i Senegal. Organizacja wezwała światowe rządy i przemysł farmaceutyczny do przeprowadzenia pilnych kontroli w celu usunięcia leków niespełniających norm i do poprawy regulacji.