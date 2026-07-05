Mięso mielone do poprawki? Znamy wyniki kontroli

Wykryto niezgodności z deklaracją w zakresie wartości odżywczej – chodzi o zaniżoną lub zawyżoną zawartość tłuszczu. Wątpliwości budziła też obecność niedozwolonych składników – takich jak substancje konserwujące, a także podwyższony stosunek kolagenu do białek mięsa oraz niedeklarowana obecność mięsa wieprzowego w mielonym wołowym.
Kontrola dotyczyła także znakowania towarów – tutaj wykryto nieprawidłowości w 5 na 20 sprawdzonych partii produktu.
Okazało się, że niektóre nazwy były nieprecyzyjne lub nieprawidłowe, pojawiły się też nierzetelne informacje o składzie i zawartości tłuszczu oraz informacje, które mogły wprowadzać w błąd, co do pochodzenia mięsa oraz deklaracje niezgodne z wynikami badań laboratoryjnych.
Tam gdzie pojawiły się zaniedbania – producenci zostali ukarani.
Na co zwracać uwagę przy zakupie mięsa mielonego?
Na etykiecie powinna być przede wszystkim informacja, z jakiego gatunku zwierzęcia jest to mięso, na przykład: wołowe, wieprzowe, drobiowe.
Wyszczególniona powinna być też lista składników. „Czysty” produkt nie będzie miał więcej informacji – poza tą, jakie to mięso. Natomiast, gdyby została dodana sól – to taka informacja powinna się tam znaleźć. Wykaz dodatków, takich jak przyprawy - świadczy o tym, że jest to wyrób garmażeryjny.
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania – to podstawa bezpieczeństwa w czasie spożywania.
Wśród ważnych informacji jest też miejsce pochodzenia i uboju – na przykład Polska – a także numer partii.
Dobrze też zwrócić uwagę na klasyfikację – czyli dwa parametry: zawartość tłuszczu oraz stosunek kolagenu do białka mięsa.
Tutaj wyróżniamy:
- chude mięso mielone – maksymalnie 7 proc. tłuszczu i do 12 proc. kolagenu w stosunku do białka,
- mieloną czystą wołowinę – do 20 proc. tłuszczu i 15 proc. kolagenu,
- chude mięso mielone – maksymalnie 7 proc. tłuszczu i do 12 proc. kolagenu w stosunku do białka,
- mieloną czystą wołowinę – do 20 proc, tłuszczu i 15 proc kolagenu,
- mięso mielone zawierające wieprzowinę – do 30 proc. tłuszczu i 18 proc. kolagenu.
Dla pozostałych gatunków mięsa limity wynoszą maksymalnie 25 proc. tłuszczu oraz 15 proc. kolagenu w stosunku do białka.
Mięso mielone to „czysty”, rozdrobniony produkt - bez kości. Może zawierać mniej niż 1 proc. soli. To produkt prosty, który nie wymaga i nie powinien zawierać dodatkowych składników ani ulepszaczy.