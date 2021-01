Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji zostało wydane 22 października. Mimo wynikającego wprost z prawa rząd nie opublikował go do dziś, stawiając warunek – przedstawienie jego uzasadnienia. Dziś wiemy, że uzasadnienie jest gotowe od prawie dwóch miesięcy, jednak ani wyrok, ani uzasadnienie wciąż nie zostały opublikowane.

Gmach Trybunału Konstytucyjnego / Tomasz Gzell / PAP

Ogłoszony 22 października wyrok TK został skierowany do odpowiadającego za publikację takich dokumentów Rządowego Centrum Legislacji 27 października. Zgodnie z zasadami, RCL wyznaczyło najpóźniejsza datę jego ogłoszenia - na 2 listopada. Wyrok nie został jednak w tym terminie opublikowany.

Anatomia zwłoki

Po miesiącu rząd ogłosił oficjalne stanowisko, w którym, powołując się na "stan wyższej konieczności" związany z protestami społecznymi zapowiedział, że wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, kiedy w Monitorze Polskim zostanie ogłoszone jego uzasadnienie. To niespotykana praktyka, ponieważ spoczywający na premierze obowiązek publikacyjny dotyczy samych wyroków TK, a uzasadnienia nigdy nie były ogłaszane w dziennikach urzędowych. Podobnie było ze zdaniami odrębnymi sędziów.

Uzależnianie publikacji wyroku TK od spełnienia przez Trybunał sugestii rządu to jest uzurpacja, która nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach - oceniał wówczas konstytucjonalista z UW prof. Ryszard Piotrowski.

Oświadczenie rządu warunkujące opublikowanie wyroku dostarczeniem przez Trybunał jego uzasadnienia zostało wydane 1 grudnia.







Ostatni tydzień - przyśpieszenie

W piątek wiceprezes TK Mariusz Muszyński ujawnił, że ostateczną wersję uzasadnienia otrzymał do podpisu już następnego dnia, 2 grudnia. Muszyński zapowiedział złożenie do niego zdania odrębnego, co też - wg jego oświadczenia - uczynił 22 grudnia.

Równocześnie na stronie internetowej TK ukazała się informacja o tym, że obaj sędziowie, którzy złożyli do wyroku swoje zdania odrębne, przedstawili je w formie pisemnej. Nadto jeden z nich (Piotr Pszczółkowski) podkreślił, że uczynił to już 3 grudnia, dodając: "Brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. nie wynika z braku pisemnego uzasadnienia mojego zdania odrębnego".

Jest wyrok i uzasadnienie...

Z informacji TK wynika, że drugi z sędziów, składających zdanie odrębne od wyroku Trybunału ws. aborcji, przedstawił je 15 grudnia.

Z publicznie podanych przez Trybunał i jego sędziów informacji wynika więc, że mimo iż do opublikowania wyroku nie jest potrzebne jego pisemne uzasadnienie - jest ono gotowe od blisko dwóch miesięcy. Od wielu tygodni gotowe są także zdania odrębne zgłoszone do wyroku sędziów, którzy się z nim nie zgadzają. Nie ma zatem przeszkód przed opublikowaniem wyroku, i to nawet na wykraczających poza obowiązujące prawo warunkach podyktowanych przez rząd w oświadczeniu.

Trybunał w piątek poinformował także, że wpłynęły już do niego dwa z trzech zapowiedzianych przez sędziów zdań odrębnych od uzasadnienia. Poza Mariuszem Muszyńskim, który swoje już złożył na piśmie, ich przedstawienie zapowiedzieli też Zbigniew Jędrzejewski i Jarosław Wyrembak.

...a publikacji wciąż nie ma

Oświadczenie rządu nie zapowiadało jednak czekania na zdania odrębne do uzasadnienia, a jedynie na samo uzasadnienie. To zaś znane jest od, przypomnijmy - 2 grudnia.

Powodów nieopublikowania od tego czasu zarówno wyroku, jak jego uzasadnienia - po prostu już nie ma. Formalnie Trybunał nie jest zobowiązany do respektowania warunków, stawianych przez rząd przed opublikowaniem jego wyroku, rząd może zaś z tym czekać na spełnienie dowolnych warunków, jakie stawia, nawet takich, których wcale nie sformułował, jak w wypadku zdań odrębnych nie do wyroku, ale do jego uzasadnienia.

Sytuacja więc pozostaje niezmieniona - od wielu tygodni jest już i wyrok i jest jego uzasadnienie.

Jednak ich publikacji wciąż nie ma.