Odpowiedzi

Reakcje zaproszonych polityków poznaliśmy nadzwyczaj szybko. Niestety, ich treść zawiodła zapewne gospodarza spotkań i postawiła pod znakiem zapytania celowość oczekiwania na gości. W uproszczeniu odpowiedzi brzmiały bowiem tak:

Polska 2050 - Nie wybieramy się na to spotkanie

PSL - Spotkanie byłoby bez sensu, umówiliśmy się na inną koalicję

Lewica - Nigdzie się nie wybieramy!

Konfederacja - Nie mamy o czym rozmawiać.

Co zatem robi premier?

Tu właśnie wchodzimy w kłopotliwy dla szefa rządu eksperyment, sprowadzający się do tego, jak jednocześnie być urzędującym premierem i nim nie być. Innymi słowy: otwarte zostały rozważania, co robi premier, kiedy jest, ale nie ma go dla nikogo poza zaproszonymi gośćmi.

Z pisemnego zaproszenia wynika bowiem, że Mateusz Morawiecki przez większą część dzisiejszego i jutrzejszego dnia jest do dyspozycji ewentualnych gości. Po prostu czeka, bo może jednak ktoś wpadnie.

Możliwych odpowiedzi na to, co premier może robić, jest nieskończona ilość;

Będzie grał w grę?

Kręcił młynka palcami?

Nagra kolejny podcast o budowaniu Koalicji Polskich Spraw?

Z braku gości z zewnątrz zawrze koalicję z Suwerenną Polską?

Przygotuje laurki dla ministrów, z którymi spotyka się dziś o 14:00 ostatni raz?

Jakkolwiek przebiegnie eksperyment, premier dziś czeka, i jednocześnie jest, ale go nie ma, bo czeka. Mógłby dzięki temu nadrobić zaległości filmowe i np. obejrzeć ostatnią część "Mission Impossible". Albo przygotować się do nakręcenia własnej.

"Mission Completely Impossible".