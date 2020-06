Wiecowe zawołanie jednego z kandydatów do prezydentury dobrze brzmi jako wezwanie do zmian. Dla nikłej niestety części wyborców oznacza jednak brak zgody na ewidentne i świadome łamanie przepisów Konstytucji i manipulowanie prawem w interesie polityków. Niezależnie od wyników, wybory 28 czerwca przejdą do historii, niestety jako jawna kompromitacja państwa prawa.

REKLAMA