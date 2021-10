…zostały przekroczone! - oświadczyła znana europoseł, dotknięta słowami innego, także znanego europosła. Natychmiast też dodała, że jej zdaniem zbliżamy się do bicia kobiet i wyraziła przekonanie, że ów poseł byłby w stanie to zrobić. Próby naprawy opłakanego poziomu debaty publicznej doskonale dopasowują się więc do tegoż poziomu.

REKLAMA