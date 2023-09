Rzeczywistość często stawia dorosłych przed wyzwaniem, jakim jest wyjaśnianie najmłodszym tego, z czym się stykają. Wyjaśnianie im niektórych zjawisk wymaga zachowania najwyższej czujności i powagi. Czasem jednak najbardziej nawet doświadczeni rodzice gubią wątek. Bywa i tak;

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

- Tato? Podoba ci się ten film?

- Który?

- No ten, o którym wszyscy mówią. Że antypolski, haniebny i w ogóle?

- Widzisz... nie wiem. Nie oglądałem go jeszcze.

- To nic. Nie trzeba go wcale oglądać, chodzi o to, czy się podoba. Jest haniebny? I w ogóle?

- Ale mówię ci właśnie, że nie wiem, bo nie widziałem.

- A co to przeszkadza? Ten pan co mówił że w ogóle to też go nie widział. A mówił, że trzeba go stępić.

- Potępić. No tak, tak mówił, ale my nie raczej potępiamy zanim nie obejrzymy. Zresztą on to mówił wiesz. politycznie.

- Acha. Jak politycznie to tak można? To tak, jak wtedy, kiedy się denerwujesz, że dla polityków polityka wszystko rozgrzesza?

- Tak jakby. A skąd to pamiętasz?

- Kłócili się kiedyś o coś i nagle jeden powiedział że zarzut jest polityczny a tego drugiego zatkało.

- Tak? I co?

- I zacząłeś krzyczeć, że obaj są politykami, kłócą się o politykę a jednocześnie udają, że nie o politykę, bo... no potem mówiłeś brzydkie słowa raczej.

- Ja? Niemożliwe.

- Oj tam, przecież słyszałem. I żeby nie udawali mówiłeś, tak ogólnie. I że polityka nie może usprawiedliwiać każdego... no i tu też cię trochę poniosło.

- No może i tak było. Ale co do tego filmu to on ma taką opinię polityczną. Bez oglądania.

- Ale w szkole tak nie można, wiesz?

- Eee... w szkole? Czyli co?

- No z lekturą na przykład.

- Z lekturą?!

- No tak. Najpierw każą przeczytać a potem odpytują co się o tym sądzi.

- Jasne, pamiętam. Tak jest w szkole.

- Właśnie. A u nas jeden chłopak w "B" klasie nie przeczytał, ale i tak powiedział że mu się bardzo nie podobało. I pani za karę wezwała rodziców. Myślisz że oni przeczytali, a pani chciała wiedzieć co myślą?

- Chyba nie.

- Więc ten chłopak z "B" klasy to chyba tak potępił właśnie, jak ten pan by chciał żeby potępiać.

- W sumie... trochę tak to wygląda.

- Czyli dobrze zrobił, czy nie? Bo nie wiem jak powinno być. Potępiać czy nie potępiać bez czytania czy oglądania?

- Synu. To jest trudna sprawa, polityczna. W szkole jest inaczej, a w polityce inaczej. Musisz trochę podrosnąć. A lektury czytaj. Filmy to co innego.

- Ale jeszcze mam pytanie o te kina. Te gdzie wyświetlają film z klipem. Studenckie, czy jakieś.

- No tak. Nie studenckie, studyjne. Takie nieduże, w mniejszych salach, ze specjalnymi filmami.

- Tak, te. Bo słyszałem, że tylko świnie siedzą w kinie.

- Synu, zapomnij. To hasło z czasów okupacji, tu w ogóle nie tak. Kiedyś o tym pogadamy.

- Dobrze. Ale i tak się nie zgadza.

- Ale co dokładniej?

- Bo w tych kinach to akurat film miał być wyświetlany z klipem tak?

- No tak.

- Czyli tam ten film akurat można obejrzeć, bo jest z klipem. A bez klipu - nie można?

- No jeśli już, to chyba tak.

- Ale tych kin studenckich to nie ma dużo, co?

- Studyjnych. No nie ma. Znacznie więcej filmów się ogląda w tych dużych kinach, gdzie jest po kilka sal.

- No właśnie. W multikle... tych dużych. I tam jest już bez klipu?

- Tak. W multipleksach.

- To dlaczego się mówi "tylko świnie siedzą w kinie", a nie w multikle... pleksie?