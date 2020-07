Tylko do czwartku do Sądu Najwyższego można wnosić protesty wyborcze, związane z niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Skrócony z dwóch tygodni do ledwo trzech dni termin ich wnoszenia ma pozwolić na wydanie uchwały o ważności wyborów najpóźniej 4 sierpnia, tuż przed końcem pierwszej kadencji Andrzeja Dudy.

REKLAMA