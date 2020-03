Jeśli Polska zamknęła granice, szkoły, uczelnie, kina i centra handlowe, wstrzymała połączenia lotnicze i wprowadziła dla przybywających do kraju obowiązkową kwarantannę, to ewidentnie mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym. Twierdzenie, że w takich warunkach można prowadzić uczciwą kampanię wyborczą, jest oszustwem, a same wybory mogą być śmiertelnym zagrożeniem.

REKLAMA