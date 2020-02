Gdybym wiedział, co z tego wyniknie, nie podpisywałbym - mówił mi parę miesięcy temu sędzia, oddelegowany do pracy w ministerstwie. Kontakt utrzymujemy przelotny, dosiadł się chyba głównie po to, żeby o tym powiedzieć. Uczciwy facet, nic do niego nie mam, ale tylko wzruszyłem ramionami.

