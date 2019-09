Jeśli jest prawdą, że autorem anonimowych antysemickich wpisów jest sędzia – to źle. Jeśli sędzia taki awansuje i zostaje członkiem KRS – to bardzo źle. Ale jeśli nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, że taka sytuacja w ogóle jest możliwa – to znak, że możliwe jest nawet to, co niewiarygodnie kompromitujące.

