Sąd wysłał do prokuratury wniosek ws. możliwego powoływania się na wpływy w kręgach władzy i podżegania do nielegalnego podsłuchiwania polityków. To efekt wniosku Marka Falenty, w którym skazany na 2,5 roku bohater "afery taśmowej" domaga się od prezydenta ułaskawienia grożąc, że w przeciwnym wypadku ujawni związanych z PiS zleceniodawców swoich działań. To może być tylko desperacja, ale też… zapowiedź politycznego kataklizmu.

Marek Falenta /Tytus Żmijewski /PAP

