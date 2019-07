Bezpartyjni Samorządowcy, Kukiz’15 i PSL – każde z tych trzech środowisk szuka wsparcia, bo żadne z nich samodzielnie nie może liczyć na obsadzenie wszystkich list wyborczych własnymi, przekonującymi kandydatami. Wszystkie jednak trzymają się nawzajem w bezradnym klinczu, jak do niedawna partie lewicy. Jeśli ktoś wygra tak kiedyś wybory, to będzie to pierwszy taki przypadek na świecie.

