Nie oglądałem jeszcze filmu "Tylko nie mów nikomu". Reakcja przyjaciela, który sam doświadczył opisanych w nim zdarzeń każe mi się jednak do tego specjalnie przygotować, na co potrzebuję czasu. I przypomina odczutą dopiero po latach ulgę, kiedy się okazało, że nie byłem w typie zapraszającego do siebie do domu, a potem przeniesionego do innej parafii proboszcza.

