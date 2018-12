Jest piątek. Rano posłowie dostali do ręki projekt ustawy, która we wtorek ma być obowiązującym prawem. Jej wejście w życie tylko w przyszłym roku ma kosztować budżet ponad 9 miliardów. Choć nikt z posłów jej jeszcze nie zna, po południu uchwalona ustawa będzie już w Senacie. Ten nie wniesie do niej poprawek, bo nie ma na to czasu. Prezydent też podpisze ją natychmiast. Tak właśnie nie powinien wyglądać proces uchwalania prawa.

REKLAMA