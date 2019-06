Ministrowie Banaś, Borys-Szopa, Dworczyk, Piontkowski, Sasin, Witek i Woś z pewnością nie należą do osób znanych z pierwszych stron gazet. Ktokolwiek jednak zastanawia się, czy powoływanie takich osób do rządu na kilka miesięcy przed wyborami jest rozsądne, powinien raczej zadać sobie pytanie – a jakie to ma znaczenie?

