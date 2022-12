Bogdan Zalewski w czwartek w RMF FM o 7:00 a potem w radiu RMF24 porozmawia z Wojciechem Andrusiewiczem. Rzecznik ministerstwa zdrowia to właściwy adresat 7 pytań o 7:07 w czasie, gdy grypa szaleje w Polsce, rosną kolejki do lekarzy i liczba zajętych łóżek w szpitalach.

Wojciech Andrusiewicz / Piotr Szydłowski / RMF FM

1. W przedświątecznym tygodniu w Polsce potwierdzono najwięcej od trzech lat - ponad 296-ść tysięcy zachorowań i podejrzeń infekcji wirusowych. Jakie są najnowsze dane?

2. Jaka jest groźba powrotu pandemii koronawirusa Covid-19? Na jakie scenariusze przygotowane jest ministerstwo zdrowia w najbliższych miesiącach?

3. Czy zgodnie z obietnicą resortu zdrowia bezpłatne testy różnicujące trzy choroby wirusowe (grypę, RSV i Covid-19) będą dostępne od 1 stycznia w gabinetach internistów?

4. Kto chce się zaszczepić przeciwko grypie, musi się udać do lekarza rodzinnego, dostać receptę, kupić szczepionkę w aptece i wrócić do przychodni, by przyjąć szczepionkę. Przy obecnym obłożeniu przychodni, to prawdziwa mitręga. Czy można tę ścieżkę skrócić?

5. Czy można uprościć procedurę otrzymania zwolnienia lekarskiego? L4 bez wizyty w gabinecie medycznym czy nawet bez teleporady można wziąć już w niektórych krajach zachodniej Europy. 3-4 dniowe zwolnienia pracownik może zgłosić pracodawcy raz w roku. Do wprowadzenia takiego rozwiązania zachęca szef Naczelnej Rady Lekarskiej.

6. Obserwujemy długie ogonki do aptek. Czy może zabraknąć podstawowych leków?

7. Co z systemem informacji dla lekarzy i farmaceutów o brakujących produktach?