Tym razem kredytobiorcy nie powinni drżeć na myśl o spotkaniu Rady Polityki Pieniężnej. W zgodnej ocenie ekspertów po środkowym spotkaniu rady podwyżki stóp nie będzie. Ale co dalej? Na razie inflacja przestała rosnąć, ale to oznacza tylko, że marsz w górę cen co prawda nie przyspiesza, ale one nadal rosną. Co będzie w przyszłym roku? Szykuje się szereg podwyżek, które mogą pomóc inflacji osiągnąć wynik z dwójką na początku. Co to oznacza dla nas: konsumentów, pracowników i pracodawców, o to nasz dziennikarz Michał Zieliński będzie pytać ekonomistę Piotra Kuczyńskiego w porannej rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowy radiu RMF24.

Wyższe rachunki, opłaty i ceny uderzają w konsumentów, ale coraz więcej powodów do obaw może mieć wiele przedsiębiorców. Wraz ze wzrostem minimalnej pensji wzrosną od stycznia składki płacone przez nich ZUS-owi. Do tego dojdą choćby wyższe stawki podatków od nieruchomości służących prowadzeniu działalności gospodarczej. Na razie w danych GUS nie widać masowych upadków firm, wręcz przeciwnie, liczba upadłości spada, a rejestracji nowych firm rośnie. Ale czy to się nie zmieni? Czy część drobnych przedsiębiorców, stojąc w obliczu przyspieszonego wzrostu kosztów, nie wywiesi białej flagi? Czy władze, które starają się chronić konsumentów przed drożyzną, nie powinny też chronić najmniejszych firm, nie powinny szczególnie szanować obywateli, którzy dają pracę sobie samym i pracownikom? O to Michał Zieliński będzie pytać głównego analityka firmy Xelion Piotra Kuczyńskiego. Nasz dziennikarz zapyta również o to, jakiej inflacji w przyszłym roku spodziewa się jego gość i co zaskakującego w gospodarce... najmniej go zaskoczy. Michał Zieliński będzie też pytać o wydarzenia na świecie, które odbić się mogą na naszych portfelach: w tym o skuteczność limitu cenowego dla rosyjskiej ropy oraz o środową wizytę w Arabii Saudyjskiej prezydenta Chin. Zobacz również: Gigantyczny wzrost długów alimentacyjnych. 94 proc. dłużników to ojcowie

Cieślak: Benzyna po nowym roku może kosztować 8 zł



