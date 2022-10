Bogdan Zalewski postawi "7 pytań o 7:07" byłemu wicepremierowi, profesorowi Grzegorzowi Kołodce. Jak znany na świecie ekonomista i polski polityk w jednej osobie postrzega stan gospodarki i finansów w naszym kraju, w globalnym kontekście: wojny oraz problemów z cenami i dostawami energii?

Grzegorz Kołodko / Darek Delmanowicz / PAP

Czy trudna sytuacja w jakiej znalazła się Polska jest wyjątkowa czy tylko potwierdza regułę powszechną w obecnym czasie? Jeśli nasz kraj się wyróżnia, to na korzyść czy na minus? Jesteśmy "zieloną wyspą" czy "ziemią jałową" w ekonomicznym krajobrazie Europy?

Co nam bardziej teraz zagraża: inflacja czyli powszechny wzrost cen czy recesja, to znaczy silne zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego? Jakie niebezpieczeństwa mogą się kryć za radykalną walką z inflacją? Czy efektem może być nagły wzrost bezrobocia? A co nam zagraża, jeśli z inflacją walczyć skutecznie jako kraj nie będziemy? Oprócz puchnących portfeli z coraz słabszą walutą, z dnia na dzień mniej wartym złotym?

Jak manewrować polskim okrętem pomiędzy dwiema ruchomymi skałami? To sceny jak z greckiej mitologii, gdy na żeglarzy pływających po wzburzonych wodach morza czyhały dwa morskie potwory - Scylla i Charybda.

Jak oddzielić ekonomiczne mity od twardych faktów w ekonomii? Jak odróżnić propagandę od wiedzy prawdziwej, gdy eksperci bywają tak często, tak mocno związani ze swoimi środowiskami politycznymi? Czy nie widać już gołym okiem, że wyborcze rozgrywki przenoszą się do finansowych instytucji, w których winno się działać w zgodzie z interesem państwa, a nie dla zysku partyjnych działaczy?

