Bogdan Zalewski postawi "7 pytań o 7:07" o wewnętrzną i zagraniczną politykę amerykańską profesorowi Zbigniewowi Lewickiemu. Nasz dziennikarz zapyta eksperta do spraw Stanów Zjednoczonych o pozycję obecnego prezydenta i sytuację byłego rezydenta Białego Domu.

Joe Biden i Donald Trump to nadal dwie najważniejsze i najbardziej rozpoznawalne polityczne figury na politycznej szachownicy w Waszyngtonie.

Jak profesor ocenia najnowsze posunięcia obecnego przywódcy USA? Jakie są efekty spotkania Bidena z chińskim wodzem Xi Jinpingiem? Co osiągnął lider wolnego świata w negocjacjach z władcą komunistycznego państwa, największego rywala Ameryki? Czy można wierzyć w deklaracje Bidena o dalszym mocnym wsparciu dla Ukrainy? Czy faktycznie obecna amerykańska administracja nie zaangażuje się w żadne negocjacje z putinowską Rosją? Czy nie będzie żadnego dealu z Moskwą z pominięciem Kijowa? Bidenowskie "nic o Ukrainie bez Ukrainy" to absolutny pewnik czy tylko etap na amerykańskiej drodze do pokoju?

Jak na tym tle rysuje się postać byłego prezydenta, który nie porzucił ciągle prezydenckich ambicji? Czy pomimo średnich efektów w niedawnych wyborach parlamentarnych Donald Trump ma szanse na reelekcję? Czy jest w stanie wysforować się na pozycję lidera Republikanów, kandydata w wyścigu do prezydentury w 2024 roku? Jak dużym dla niego zagrożeniem jest gubernator Florydy Ron DeSantis? A jakim obciążeniem są dla Trumpa ciągnące się za nim sprawy: zamieszek na Kapitolu, dokumentów przetrzymywanych w posiadłości na Florydzie czy zawirowań finansowo-podatkowych? Czy to faktyczne przewiny czy efekt polowania na Trumpa, sideł zastawianych nań przez służby, aby nie wrócił do władzy?

Akta a fakty, barwy kampanii a wywlekane brudy, sprawy jawne i głęboko zakamuflowane, United States a "deep state" - w rozmowie w radiu RMF24.