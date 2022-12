"Nie tyle chodzi o spuszczanie z tonu, co wykorzystywanie wszystkich szans, żeby Polska gospodarka się rozwijała, żeby Polska była silna i suwerenna. Polska silna to Polska silna militarnie, a my dzisiaj potrzebujemy gigantycznych środków na zbrojenia" - mówił Artur Soboń w 7 pytaniach o 7:07 w Radiu RMF24. Bogdan Zalewski pytał swojego gościa, czy warto "spuścić z tonu" w relacjach z Brukselą, żeby "podbudować się budżetowo".