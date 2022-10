Bogdan Zalewski postawi "7 pytań o 7:07" Zbigniewowi Lewickiemu - politologowi, amerykaniście, doktorowi habilitowanemu nauk humanistycznych, profesorowi nadzwyczajnemu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Prof. Zbigniew Lewicki / Jakub Rutka / RMF FM

Czy wybory "połówkowe" w USA mogą całkiem zmienić amerykańską politykę zagraniczną, czy 8 listopada będzie ważną cezurą w stosunkach USA z Rosją? Czy jesienny wyborczy wtorek przyniesie ochłodzenie relacji amerykańsko-ukraińskich? Czy polityczne siły w Stanach Zjednoczonych kontestujące obecne bezwarunkowe wsparcie dla Kijowa nadadzą nowy ton w dyplomacji za Wielką Wodą? Czy niepokojące sygnały w kampanii, głosy nawołujące do "realizmu", "rozejmu", powrotu do "normalności" to tylko epizod czy niestety nowa, trwalsza tendencja?

Czy polskie lobby w Ameryce może odegrać znaczącą rolę we wsparciu tych polityków, którzy gwarantują utrzymanie twardego kursu wobec putinowskiego reżimu? Na co Polska powinna być gotowa, jeśli nastąpi "pacyfistyczna" zmiana, a może nawet nowa polityka "resetu" na linii Waszyngton-Rosja? Jaką mamy alternatywę w naszej dyplomacji, jeśli Biały Dom zdecyduje się na "normalizację" kontaktów z Kremlem?

Co, jeśli nasz główny natowski sojusznik uzna, że zagrożenie ze strony chińskiego smoka jest tak duże, że wymaga powrotu do układania się z rosyjskim niedźwiedziem? Czy to jest czarny, ale jednak wciąż nierealny scenariusz czy też należy tę mroczną wizję uznać za całkiem możliwą?

Bogdan Zalewski zada "7 pytań o 7:07" profesorowi Zbigniewowi Lewickiemu, licząc na to, że uczony - jak zwykle - swoje politologiczne analizy ubierze w fascynującą opowieść o Ameryce, świecie i Polsce. Profesor jest bowiem także wybitnym humanistą, autorem literaturoznawczej pracy pt. "Czas w prozie strumienia świadomości. Analiza 'Ulissesa' Jamesa Joyce’a oraz 'Wściekłości i wrzasku' i 'Kiedy umieram' Williama Faulknera".