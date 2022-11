Radosław Gilewicz - były reprezentacyjny napastnik, były asystent trenera reprezentacji Polski, a obecnie komentator sportowy będzie gościem Bogdana Zalewskiego w Faktach o 7:00 w RMF FM, a potem w 7 pytaniach o 7:07 w internetowym Radiu RMF24.

Radosław Gilewicz na zdj. z 2015 r. / Bartłomiej Zborowski / PAP

Radosław Gilewicz był rasowym napastnikiem, znanym nie tylko z gry w naszej narodowej kadrze. Zasłynął występami w ligach - szwajcarskiej, niemieckiej, a zwłaszcza austriackiej. W sezonie 2000/2001 zdobył nawet tytuł króla strzelców w Austrii. To piękna sportowa karta, ale to już historia. Czas biegnie jak szybki skrzydłowy! Jak teraz Radosław Gilewicz ocenia swoich następców?

Bogdan Zalewski zapyta o wrażenia, refleksje i przewidywania związane z występami Biało-Czerwonych w Katarze. Rozmowa toczyć się będzie ... w przerwie. To będzie pauza po sobotnim meczu z Saudyjczykami a przed środowym spotkaniem z Argentyńczykami. Polska przystąpi do starcia z Argentyną z pozycji lidera grupy. To już jest zaskakująca sytuacja. Może nasi zawodnicy sprawią nam jeszcze większą, radosną niespodziankę?

Gdyby tak udało się naszym wyjść z grupy! Jaka jest szansa, że uda się Polsce uczynić to pierwszy raz od 36 lat? Czy podopieczni Czesława Michniewicza są w stanie powtórzyć ostatni taki nasz sukces - z 1986 roku, gdy Polacy zagrali w fazie pucharowej na Mundialu w Meksyku? Czy Radosław Gilewicz jest tu optymistą, wleje wiarę w słuchaczy czy raczej będzie studził nadzieje kibiców?

Dowiemy się w poniedziałek - w Faktach o 7:00, a potem w Radiu RMF24!

