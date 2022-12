Znany ekonomista będzie gościem Bogdana Zalewskiego w Faktach o 7: 00 a potem w internetowym radiu RMF24. Istotnym tematem rozmowy będzie fatalna sytuacja rzeszy kredytobiorców hipotecznych.

Prof. Witold Orłowski w studiu RMF FM / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Niespłacony dług zaciągnięty na mieszkania podwoił się w pół roku - z 200 na 450 mln zł. Co to za sygnał? Czego to symptom? Czym to grozi?

Dlaczego rosną bankowe zaległości mimo wakacji kredytowych?

Z jakiego powodu w tak wielu przypadkach nie działa rządowa osłona przed problemami ze spłatą zadłużenia?

Czy konieczne są nadzwyczajne działania? Jeśli tak, to na czym mogłaby polegać taka interwencja?

Na 7 pytań o 7:07 odpowie prof. Witold Orłowski - bankowy i finansowy ekspert, doradca rządów i prezydentów, nauczyciel akademicki, autor książek.