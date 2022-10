Bogdan Zalewski postawi "7 pytań o 7:07" o oświatowe spory polityczne parlamentarzystce Prawa i Sprawiedliwości. Mirosława Stachowiak-Różecka jest przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. To tam teraz toczy się batalia o kontrolę nad szkołami, o nadzór nad nauczaniem i wychowaniem młodych ludzi w Polsce.

Mirosława Stachowiak-Różecka / Albert Zawada / PAP

Kto ma decydować o wpływie na umysły uczniów? Jak ma wyglądać administracyjna struktura i hierarchia? Kto i o czym ma decydować? Jaką rolę ma odgrywać kurator oświaty? A jaką dyrektor szkoły? Jaki ma być zakres ich praw i obowiązków oraz ich relacje i hierarchie?

A organizacje pozarządowe? Czy mają mieć pełną swobodę działania w edukacyjnych placówkach? Czy jednak ich działania powinny podlegać weryfikacji? I kto miałby do tego prawo?

Co z ideami i ideologiami? Czy szkoła neutralna światopoglądowo to mit, utopia czy realna norma? Czy, mimo prawnych ram, nie jesteśmy skazani - także w klasach, szkolnych salach i świetlicach- na bezpardonową walkę sprzecznych systemów wartości?

A w takim razie: czyja władza, tego edukacja i wychowanie? Gdy rządzą konserwatyści, w szkołach panują prawicowe porządki? Kiedy władzę zdobywa lewica, czas na laboratoria gender? Czy liberałowie u władzy mają prawo dyktować uczniom: róbta, co chceta? A zwycięska chrześcijańska demokracja może sobie masowo wieszać w klasach krzyże?

Pytań sporo rodzi się w głowie. Z tego zestawu - do piątku, do siódmej siedem - autor wybierze siódemkę najistotniejszych kwestii. Może też dobrać z innego zbioru. Wywiad będzie na żywo, jak co dzień, więc nie do końca da się zaplanować i w dużej mierze będzie spontaniczny.

Jak to w szkole ... życia.