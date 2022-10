Bogdan Zalewski postawi "7 pytań o 7:07" prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień Edukacji Narodowej to dobry czas, by zapytać Sławomira Broniarza o jego wizję szkoły w naszym kraju, o rolę organizacji, którą dowodzi oraz o jego własne przywództwo.

Sławomir Broniarz / Paweł Supernak / PAP

Do ZNP Broniarz wstąpił jeszcze w PRL - w 1981 roku. Władzę w lokalnych strukturach związku dzierżył już w 1990 roku. Do Zarządu Głównego trafił w roku 1994. W 1998 roku został wybrany na prezesa ZNP, którym jest do dziś. Całe 24 lata! Niedługo będzie ćwierćwiecze!

Ministrowie edukacji przychodzą i odchodzą, a lider licznych antyrządowych, szkolnych strajków i manifestacji wciąż ten sam; organizator i koordynator protestów przeróżnych, czasem nawet o zmiennym wektorze - raz przeciw gimnazjom, to znów w ich obronie.

Tym razem na celowniku lewicowego związkowego aktywisty - Sławomira Broniarza znalazł się mocny przeciwnik, równie jak on wyrazisty prawicowiec - obecny szef MEN, minister Przemysław Czarnek. Obserwujemy właśnie próbę sił, rodzaj słownego przeciągania liny.

Broniarz Czarnka zaprasza do swego obozu rozbitego w Warszawie zwanego Miasteczkiem edukacyjnym, ale tak zaprasza, jakby Czarnkowi czarną polewkę od razu dawał. Czarnek najpierw robi unik, ale ostatnio zmienia strategię i sugeruje mały krok w kierunku: nie wyklucza spotkania, ale na własnych warunkach. Takie to mamy między panami podchody.

Bogdan Zalewski podchodzi do tematu inaczej: zapyta nie o zabawy polityczne starszego pokolenia edukacyjnych działaczy partyjnych, ale o całkiem młodych nauczycieli. Obejrzał uważnie sesje filmowe z paneli w miasteczku i przeczytał sugerowane tam lektury - pewną książkę i raport.

I zada "7 pytań o 7:07" liderowi ZNP Sławomirowi Broniarzowi.