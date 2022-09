Bogdan Zalewski postawi 7 pytań o 7:07 Januszowi Piechocińskiemu - byłemu wicepremierowi, przed laty ministrowi gospodarki, eksprezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, obecnie prezesowi Izby Handlowo-Przemysłowej Polska-Azja oraz doradcy zarządów spółek giełdowych w naszym kraju. Janusz Piechociński, okrzyknięty "królem Twittera", prowadzi faktycznie bardzo bujne "życie wirtualne". Z dużą częstotliwością komentuje wydarzenia w kraju i na świecie.

Gościem Bogdana Zalewskiego będzie Janusz Piechociński / Piotr Szydłowski / RMF FM

Janusz Piechociński "ćwierka" stale i wytwale - na różne tematy. Ostatnie tweety? Parę przykładów?

1. Uwagę przyciąga wpis z załącznikiem. Ironiczna infografika ukazuje "inflację wg A. Glapińskiego". To chronologicznie zacytowane, sprzeczne wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dowód na to, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, zwłaszcza w sprawach finansów? Nawet człowiek z tytułem profesora?

2. Inny tweet świadczy jednak o tym, że przyszłość da się przewidzieć, a przynajmniej można się starać. Prognoza - rzecz zwyczajna w ekonomii. "Gospodarka Polski wejdzie w techniczną recesję w trzecim kwartale, a w czwartym znajdzie się w stagnacji- przewiduje agencja Fitch."

Są i inne wpisy.

3. Energetyka: "Po dwóch latach braku jakiejkolwiek aktywności w zakresie budowy morskich farm wiatrowych Niemcy rozpoczęły prace nad dwoma projektami o łącznej mocy 599 MW."

4. Ekonomia zagraniczna: "The Economist: Norwegia czerpie nieprzyzwoite zyski z wojny. Dzięki wojnie, przychody Norwegii z eksportu energii wzrosły do ponad 200 mld dolarów rocznie."

5. Ekonomia krajowa (polityczna): "Premier: 'zamówionego węgla mamy bardzo dużo, wąskim gardłem są porty' ...o czym nie wiedziałem przy poprzednich obietnicach?"

6. Ekologia polityczna (krajowa): "Kierownictwo Wód Polskich i RZGW złożyli ministrowi Gróbarczykowi raport z działań dt. śnięcia ryb."

7. Militaria zagraniczne: "Indyjska marynarka wojenna wzbogaciła się o drugi lotniskowiec wybudowany w kraju. Jest to jednocześnie największy okręt, jaki kiedykolwiek powstał w Indiach."

Jest duże pole do popisu dla dziennikarza. Musi tylko ograniczyć swój zestaw pytań i wybrać dziedziny. Tak będzie - w piątek rano w radiu rmf24.

7 pytań o 7:07 do Janusza Piechocińskiego. Zaprasza Bogdan Zalewski.