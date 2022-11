Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnik rządu do spraw uchodźców z Ukrainy - Paweł Szefernaker - będzie gościem Bogdana Zalewskiego we wtorek w Faktach o 7:00 a potem w programie 7 pytaniach o 7:07 w radiu RMF24.

Paweł Szefernaker / Michał Dukaczewski / RMF FM

1. Jak polskie państwo przygotowuje się na kolejną falę uciekinierów wojennych z Ukrainy?

2. Czy już rośnie liczba uchodźców zza wschodniej granicy w związku z serią zmasowanych rosyjskich ataków na obiekty kluczowe dla funkcjonowania ukraińskiego państwa?

3. Ilu jeszcze ludzi w potrzebie Polska jest w stanie przyjąć bez ryzyka wywołania kryzysu w naszym kraju?

4. Jaką pomoc teraz niesiemy Ukraińcom w ich ojczyźnie?

5. Jaka jest jej skala liczona w złotych?

6. Jak układa się współpraca z władzami ukraińskimi na szczeblu państwowym i samorządowym, a jak wygląda koordynacja naszych proukraińskich działań z unijnymi partnerami?

7. We wtorek rząd zajmie się przygotowaną przez MSWiA nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jaki będzie los tego projektu? Co on zmieni?

Takie pytania Bogdan Zalewski zada we wtorek swojemu gościowi.

Zapraszamy na spotkanie z wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem - najpierw w Faktach o 7:00, a potem w radiu RMF24.