W nowy rok wchodzimy w towarzystwie pełnego VAT-u na paliwa, prąd i gaz. Jednocześnie władze szczycą się hojnym, na tle innych krajów, programem ochrony przed podwyżkami cen energii. Mrożenie cen prądu i gazu ma kosztować budżet 100 mld złotych w ciągu dwóch lat. Skąd rząd weźmie na to pieniądze, czyli kto i kiedy za to zapłaci? O to pytaliśmy minister klimatu i środowiska Annę Moskwę w poniedziałkowej rozmowie 7 pytań o 7:07 w Radiu RMF24.

Anna Moskwa / Michał Dukaczewski / RMF FM

W naszym internetowym radiu poprosiliśmy minister o to, by wyjaśniła, jak dokładnie działać ma wspomniane mrożenie cen prądu i gazu. Pytaliśmy też, ile ze wspomnianych 100 mld zł ma być wydane w 2023 roku, a ile w kolejnym roku i w związku z tym czy - jeśli ceny energii nie spadną - i tak będziemy musieli zapłacić znacznie więcej za prąd i gaz, tyle że później, byśmy stopniowo przyzwyczaili się do nowych czasów drogiej energii. Padło też pytanie o to, czy przed następną zimą będą dopłaty do węgla dla indywidualnych odbiorców.

Michał Zieliński pytał też o to, jakim cudem powrót pełnego podatku VAT na paliwa nie przynosi podwyżek na stacjach benzynowych, kiedy do końca odetniemy się od rosyjskiej ropy i czy wybór, by to saudyjska firma naftowa stała się strategicznym partnerem Polski, nie niesie ze sobą podwyższonego ryzyka.

Nie zapomnieliśmy również o transformacji energetycznej i kolejnych działaniach rządu, które mają ją przyspieszać. Pytaliśmy o plany rozwoju energetyki wiatrowej i zapowiadany dopiero program wspierania fotowoltaiki budowanej na dachach budynków wielorodzinnych.

Minister, która deklarowała, że w siedzibie resortu zostaną wprowadzone oszczędnościowe rygory, pytaliśmy też, czy rzeczywiście urzędnicy pracują w chłodniejszych pomieszczeniach. Przy tej okazji nasz dziennikarz poprosił Annę Moskwę o opinię o rządowym eksperymencie wprowadzenia pracy zdalnej we francuskim odpowiedniku jej resortu.

Michał Zieliński zapytał również o to, czy - według minister - Polacy są nadal gotowi płacić częścią swojego dobrobytu za zdecydowany odpór wobec rosyjskich marzeń o imperium i czy nie zacznie się u nas pojawiać częściej postawa "węgierska", zgodnie z którą Rosję należy pozbawić pieniędzy na wojnę, ale płacić za to powinni bogaci, a nie będąca wciąż na dorobku Środkowa Europa.