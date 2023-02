Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego i jego orzecznictwa. Czy to otwarcie nowego frontu na linii Warszawa-Bruksela? O tym porozmawiamy z naszym gościem w czwartkowy poranek. Będzie nim w RMF FM i Radiu RMF24 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Solidarnej Polski.

Michał Woś gościem 7 pytań o 07:07 / Piotr Szydłowski / RMF FM

O co chodzi Komisji Europejskiej? O to że Trybunał Konstytucyjny uznał postanowienia traktatów Unii Europejskiej za niezgodne z Konstytucją RP oraz zakwestionował pierwszeństwa prawa UE nad krajowym. Jakie konsekwencje szykują się wobec sporu w tej sprawie? Co orzeknie TSUE?

Jednocześnie cały czas naliczane są inne kary, które sięgają już niebotycznych kwot, które tak czy inaczej trzeba będzie zapłacić. Jak długo jeszcze? Czy Polska ma pomysł jak wyjść z tego klinczu, na którym tylko my tracimy?

