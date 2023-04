Jak Ukraińcy rozumieją to, co dzieje się w związku z kryzysem zbożowym? Czy ten problem jest przez nich omawiany? Czy pojawiła się obawa o pogorszenie się relacji polsko-ukraińskich? To niektóre z tematów, jakie pojawią się we wtorek o poranku w Faktach RMF FM o 7:00 oraz w internetowym Radiu RMF24. Gościem Tomasza Weryńskiego będzie mer Lwowa Andrij Sadowy.