Jakie były największe grzechy odchodzącego ministra rolnictwa? Co powinien zrobić jego następca, by naprawić sytuację i uspokoić rolników? To pytania, które padną w czwartek w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Gościem będzie były szef resortu rolnictwa, Marek Sawicki.

Marek Sawicki / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM Paweł Balinowski porozmawia też z politykiem PSL o współpracy z Polską 2050 Szymona Hołowni. Zapyta również, czy ludowcy nie obawiają się, że rosnąca w siłę AgroUnia zabierze im głosy rolników. Zobacz również: Rolnicy o ukraińskim zbożu: Najlepsze wyjedzie z Polski, najgorsze zostanie Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.